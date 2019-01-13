  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:50 م
بحث متقدم
ابو حامد

عالم أزهري يرد على «أبوحامد»: الأزهر جهة تشريعية

رياح ترابية وأمطار

«الأرصاد» تحذر: عواصف شديدة تضرب مصر الثلاثاء

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للأطباء والمواطنين

علاء مبارك

علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر

القبض على هارب في أحداث يناير بالإسكندرية

من "المناخ التشاؤمي" إلى "نشر السلبية".. تهم تثير الجدل في مصر

المحلات التجارية

عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك

الإمام الغائب

الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»

أرشيفية

شكاوى واسعة في أول أيام امتحان «الكتاب المفتوح»

البرلمان

البرلمان يحذف«حظر الخمور» في ترخيص المحال العامة

أرشيفية

محامي «الشوبكي» للمتحدث باسم البرلمان: الحكم واجب النفاذ

برشلونة يسحق إيبار بثلاثية.. و«ميسي» يصل لـ400 هدفًا

الرياضة

برشلونة
برشلونة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

كيف علق برشلونة على استبعاد "ميسي" من قائمة الأفضل بالعالم؟

#

"ميسي" ينجو من السجن بأعجوبة

برشلونة

المصريون

ايبار

فاز فريق برشلونة على إيبار، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الاسباني.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 19 عبر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من خلال تبادل رائع بالكرة مع زميله البرازيلي فيليب كوتينيو، الذى وضع له تمريرة فى النهاية يسجل منها الهدف الاول، لينتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

فى الشوط الثانى نجح أسطورة برشلونة ليونيل ميسي فى تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53 من خلال انفراد ليحقق رقما تاريخيا بالوصول للهدف رقم 400 له فى مسابقة الدوري الاسباني، قبل أن ينهى لويس سواريز الثلاثية فى الدقيقة 59 من عمر المباراة ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ميسي أيضا وصل للهدف رقم 16 هذا الموسم معززا قائمة هدافى الليجا الاسبانية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 40 متفوقاً بفارق خمس نقاط على اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تراجع إيبار إلى المركز الـ16 برصيد 22 نقطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حسن نافعة يحرج عمرو موسي بشأن الدستور
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وريال بتيس
» بالصور.. «بومبيو» يصل السعودية للقاء الملك سلمان
» إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
» علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر
» «راشفورد» يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام
» تفاصيل اغتصاب أب لابنته بشبرا
» اتحاد اليد: نعتذر عن الخسارة أمام قطر
» منح العاملين «إجازة أبوة» 3 أيام
» «الجندي»: السيسي يقدم مصلحة المجتمع على صحته
» «الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي