«شوقي» للطلاب: كلكم ناجحين حتى من لم يحضر الامتحان

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طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

خالد الشرقاوي

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انتهي الطلاب اليوم من أول امتحان اوبن بوك بالنظام الجديد وأعرب العديد من الطلاب عن سهولة الأمتحان، ولكن هناك العديد من التساؤلات التي تدور في خاطرهم بخصوص النجاح والرسوب وهو ما وضحه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلا: إن الفكرة الأساسية لتطوير التعليم في مصر تقتضي القضاء علي ظاهرة الحفظ والتلقين، وتغيير طريقة التقييم للطالب.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الوزارة تحاول تخفيف وإزالة الضغط الواقع على الطلاب، وذلك بعدم احتساب نتيجة الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي في يناير ومارس، معقبًا: «من لا يذهب للامتحان التجريبي لن يرسب ولكنه سيفقد فرصته في التدريب على الامتحان النهائي في اَخر العام».

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه علي أولياء الأمور تفهم فكرة التقييم الجديد من أجل مساعدة الوزارة في تطبيق النظام الجديد خلال العامين المقبلين.


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