» حسن نافعة يحرج عمرو موسي بشأن الدستور

13 يناير 2019 - 10:00 م

استنكر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسة، بجامعة القاهرة، صمت "جمعية حماية الدستور"، ورئيسها ، السياسي البراز عمرو موسى، عن المطالب بتعديل الدستور في الفترة الأخيرة.



وكتب نافعة في تغريده له عبر حسابه الشخصي بموقع توتير، "هل ما تزال "جمعية حماية الدستور" التي يرأسها عمرو موسى قائمة؟ ولماذا لم نسمع لها أو لرئيسها صوتا رغم الصخب الدائر في مصر هذه الأيام حول تعديل الدستور؟ لعل المانع خيرا إن شاء الله"



يذكر أن بعض الإعلاميين المقربين من الدولة مؤخرا، وعلى رأسهم ياسر رزق، طالبوا بتعديل الدستور، حيث إنه ليس نص قرأني، يجب تغير المادة الخاصة بفترة رئيس الجمهورية، والتي تقتصر على فترتين كلا منهما، 4 سنوات فقط.



وكانت، "جمعية حماية الدستور"، قد تأسست كمؤسسة أهلية خاضعة للقانون 84 لسنة 2002، تهدف إلى التأكيد على أهمية حماية مبادئ الدستور التي صوت لصالحها الشعب المصري بأغلبية ساحقة ، والتي تعتبر من أهم إنجازات خارطة الطريق ومطالب ثورتي 25 يناير-30 يونيو، وذلك عام 2016، وترأسها المرشح الرئاسي السبق، عمرو موسى.

