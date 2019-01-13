الإفراج عن رئيس البرلمان الفنزولي إثر توقيف لساعتين

13 يناير 2019 - 10:50 م

أفرجت الإستخبارات الفنزويلية، الأحد، عن رئيس برلمان البلاد، المعارض خوان غوايدو، بعد توقيفه لبضعة ساعات.



وقالت فابيانا روساليس، زوجة رئيس البرلمان عبر حسابها على "تويتر"، إن رجالا من جهاز الاستخبارات أوقفوا زوجها بعد اعتراض طريقه.



وأكدت روساليس أن جهاز الاستخبارات أفرج عن رئيس البرلمان بعد توقيف دام ساعتين.



ولم تعلن السلطات في فنزويلا عن أسباب توقيف روساليس والإفراج عنه لاحقا.



لكن الخطوة تأتي إثر تصريحات صدرت عن الرجل الجمعة، وأعرب فيها عن استعداده لتولي رئاسة فنزويلا بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات جديدة واستبدال الرئيس نيكولاس مادورو.

