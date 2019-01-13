الأرصاد: هذا هو موعد ذروة العاصفة الترابية

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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستتحسن بداية من الغد الاثنين حيث ستقل سرعة الرياح مقارنة باليوم على الوجه البحري والقاهرة ولكنها ستسمر بقوتها على السواحل الشمالية ومدن القناة.
وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة غدا على السواحل الشمالية والوجه البحري.
وأضاف "عبدالعال" أن نشاط الرياح سيعود بداية من يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين وستكون أعنف من التي شهدتها البلاد اليوم الأحد، وتصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة مصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الوجه البحري التي لن تنقطع حتى نهاية الأسبوع.
وأشار إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن بداية من الخميس المقبل، وكشف أن درجات الحرارة في القاهرة في المساء تصل إلى 7 درجات، وتقل في مدينة السادس من أكتوبر إلى 4 درجات في الساعات الأولى من الصباح.
ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الأشخاص مرضى الجهاز التنفسي بالابتعاد عن التعرض للأتربة مع مراجعة الطبيب المختص دائما، وطالب الصيادين بعدم النزول إلى عرض البحر المتوسط والأحمر خاصة مع حدوث اضطراب كامل للبحرين، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في المساء مطالبا من السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة في الفترة الحالية.
وتابع أن التغييرات المناخية هي التي أدت إلى حدوث تقلبات في الأحوال الجوية في مصر في الفترة الحالية.


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