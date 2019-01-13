"آل الشيخ" يرفض عرضًا مغريًا لبيع بيراميدز

13 يناير 2019 - 11:01 م

رفض تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عرضاً بقيمة 43 مليون دولار من رجل أعمال خليجي لشراء نادي بيراميدز.



وفضل آل الشيخ الإبقاء علي ملكيته للنادي والاستمرار في رعايته.



وانتشرت في الآونة الأخيرة، أنباء قوية عن نية المستشار تركي آل الشيخ، بيع بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.



وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقتٍ سابق عن عزمه ببيع النادي خلال الفترة المقبلة، ورحيله عن مصر نهائيًا، من أجل التفرغ بشكل أكبر لمنصبه الجديد الذي عين فيه كرئيسًا لهيئة الترفيه.



وكشف آل الشيخ أنه تلقى عرضا مغريا لبيع نادي بيراميدز من مستثمر خليجي وأنه من المقرر البث في ذلك الموضوع يوم 8 يناير.

