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"آل الشيخ" يرفض عرضًا مغريًا لبيع بيراميدز

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"آل الشيخ" يرفض عرضًا مغريًا لبيع بيراميدز

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

المصريون ـ متابعات

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موقف مفاجيء من "تركي آل الشيخ" تجاه شخص قال "الأهلي فوق الجميع"

رفض تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عرضاً بقيمة 43 مليون دولار من رجل أعمال خليجي لشراء نادي بيراميدز.
وفضل آل الشيخ الإبقاء علي ملكيته للنادي والاستمرار في رعايته.
وانتشرت في الآونة الأخيرة، أنباء قوية عن نية المستشار تركي آل الشيخ، بيع بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.
وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقتٍ سابق عن عزمه ببيع النادي خلال الفترة المقبلة، ورحيله عن مصر نهائيًا، من أجل التفرغ بشكل أكبر لمنصبه الجديد الذي عين فيه كرئيسًا لهيئة الترفيه.
وكشف آل الشيخ أنه تلقى عرضا مغريا لبيع نادي بيراميدز من مستثمر خليجي وأنه من المقرر البث في ذلك الموضوع يوم 8 يناير.
وقال آل شيخ، في تصريحات تلفزيونية: «تلقيت عرضا مغريا لشراء بيراميدز، ولكن أجلته حتى 4 يناير موعد مباراة الأهلي لأثبت شىء ما، وهناك جلسة يوم 8 يناير لحسم الأمر».

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