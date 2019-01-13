» تعليق صادم لـ"الآثار" على تثبيت رأس تمثال بـ"مسامير"

13 يناير 2019 - 11:11 م

أصدرت وزارة الآثار بيانًا توضيحًا للصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام دعامات معدنية «مسامير شناكل» لتثبيت رأس تمثال أثري بمتحف سوهاج، موضحة أن هذه الطريقة تستخدمها جميع متاحف العالم والمتاحف المصرية لتثبيت القطع الأثرية ثقيلة الوزن وضخمة الحجم.



وقالت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح، في البيان، إن ما تم استخدامه في تثبيت رأس التمثال في متحف سوهاج القومي عبارة عن دعامات معدنية اُستخدمت بصفة مؤقتة لحين تثبيت هذه القطع على قواعد العرض المتحفي الخشبية والمعدنية المعدة خصيصا لها.

