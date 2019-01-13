سر اختيار السيسي للأردن كأول زيارة خارجية له

أكد الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بأول زيارة خارجية له في 2019 إلى الأردن، واختياره لعمان لم يكن وليد المصادفة، لأن هناك تنسيق مستمر بين البلدين، لاسيما التنسيق الخاص بتطورات القضية الفلسطينية والملف السوري«.



وأوضح «عبدالحميد»، خلال تقديمه برنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مساء الأحد، أن «استقبال الرئيس السيسي في الأردن كان مميزًا، فكان في مقدمة المستقبلين العاهل الأردني عبدالله الثاني وكبار رجال الدولة، وهذه الحفاوة كانت ملحوظة جدًا».



وأضاف أن «قمة عمان تأتي في ظل تطورات وخطوات متلاحقة على ساحة الشرق الأوسط، مثل انسحاب أمريكا من سوريا، وجولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن «مصر والأردن كانتا محطتين أساسيتين لوزير الخارجية الأمريكي».