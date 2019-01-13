"الملا": عام 2019 سيشهد إعادة تصدير الغاز الطبيعي

13 يناير 2019 - 11:26 م

قال طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة وقعت 12 اتفاقية جديدة مع العديد من الشركات الاجنبية للبحث عن البترول والغاز، لافتًا إلى أن القطاع حقق انجازات كبيرة خلال الفترة الاخيرة أهمها افتتاح حقل ظهر بحجم انتاج وصل لـ2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهذا يعني أنه تم مضاعفة إنتاج حقل ظهر 6 مرات خلال 6 أشهر فقط.



وأضاف «الملا»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، خلال عام 2018، وآخر شحنة من استيراد الغاز الطبيعي وصلت في سبتمبر الماضي.

