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"فتح" تحذر إسرائيل من المساس بـ"أبو مازن"

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نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

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انتقدت حركة «فتح» بتصريحات شديدة اللهجة مقترح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بشأن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العودة للضفة الغربية في حال مغادرته لها.
ووصف منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لـ«فتح»، في بيان، هذا السلوك بأنه «عمل إرهابي»، مشددا على أنه يمثل «تعبيرا فاضحا عن عجز إسرائيل في مواجهة السياسة التي ينتهجها الرئيس الفلسطيني والغالبية العظمى من أبناء شعبنا».
وأشار البيان إلى أن ما جاء اليوم على لسان أردان تهديدات تعيد إلى الأذهان الحصار الذي فرضته إسرائيل على الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ووفاته نتيجة ذلك.
وتابعت «فتح»: «على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة إذا ما حاولت المساس بالرئيس محمود عباس».

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