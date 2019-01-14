تجريد عالم أمريكي من ألقابه الفخرية لهذا السبب

14 يناير 2019 - 12:30 ص

جُرد العالم الشهير "جيمس واتسون" الحاصل على جائزة نوبل للسلام من ألقابه الفخرية بسبب تصريحاته "العنصرية"، حسب إعلام محلي.



وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأحد، إن مختبر "كولد سبرينغ هاربور"، الذي كان يرأسه عالم الأحياء الجزيئي واتسون (90 عاما) سابقا قرر تجريد العالم، الذي ساهم في اكتشاف الحمض النووي (DNA)، من ألقابه الفخرية بسبب تعليقات صدرت عنه في برنامج تلفزيوني مؤخرا.



وزعم واتسون، في برنامج "أمريكان ماسترز" على محطة الشبكة التليفزيونية الأمريكية "بي بي إس"، أن "الجينات تسبب فروقا في الذكاء بين الأشخاص البيض والسود".



وقال مختبر "كولد سبرينغ هاربور"، في بيان، إنه "يرفض بشكل قاطع الأراء الشخصية المتهورة وغير المثبتة التي أعرب عنها جيمس واتسون حول موضوع العرق والوراثة التي أبداها خلال برنامج أمريكان ماسترز الذي بث في 2 يناير/كانون الثاني الجاري".



ووصف البيان تصريحات واتسون بأنها "تستحق الشجب، ولا يدعمها العلم".



وكان مختبر "كولد سبرينغ هابور" أوقف تعامله مع العالم واتسون كمستشار له في العام 2007 بعد تعليقات مثيرة للجدل مماثلة؛ حيث صرح حينها لإحدى المجلات: "أنا متشائم حول آفاق إفريقيا لأن كل سياساتنا الاجتماعية تستند إلى حقيقة أن ذكاءهم هو نفسه ذكاءنا وأن كل الاختبارات تثبت عكس ذلك".

