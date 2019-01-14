  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:07 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف أسباب تراجعه عن بيع بيراميدز

ترامب وأردوغان

ترامب يهدد بتدمير تركيا حال فعلت هذا الأمر

فيديو الحضن

أول تعليق لصاحب واقعة "الحضن" داخل جامعة المنصورة

عمرو أديب

عمرو أديب: هذا ما سيحدث خلال 2019 بالشرق الأوسط

أديب وأبو تريكة

"أديب" يفتح النار مجددًا على "أبو تريكة" لهذا السبب

نوح : السيسي له " ألف عين"

سر اختيار السيسي للأردن كأول زيارة خارجية له

ابو حامد

عالم أزهري يرد على «أبوحامد»: الأزهر جهة تشريعية

رياح ترابية وأمطار

«الأرصاد» تحذر: عواصف شديدة تضرب مصر الثلاثاء

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للأطباء والمواطنين

القبض على هارب في أحداث يناير بالإسكندرية

من "المناخ التشاؤمي" إلى "نشر السلبية".. تهم تثير الجدل في مصر

ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من بيتيس في "الليجا"

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام سوسيداد

#

«مودريتش» يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

#

20 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

#

ريال مدريد يعبر فيكتوريا بلزن بصعوبة في أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد، الأحد، فوزًا صعبًا على مضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيتيس عند 26 نقطة في المركز السابع، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 43 نقطة.
أربك الريال حسابات صاحب الأرض والجمهور بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش.
بعدها حاول لاعبو ريال بيتيس إدراك التعادل، لكن دون جدوى، ليخرج الملكي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث نجح بيتيس في إدراك التعادل عبر سيرخيو كاناليس في الدقيقة 73.
بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة إحراز هدف الفوز والثلاث نقاط إلى أن جاءت الدقيقة 88 لينجح الريال في إضافة الهدف الثاني عن طريق داني سيبايوس. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» السلطات المصرية ترحل الألماني «الداعشي» عيسى الصباغ
» الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»
» الأرصاد الجوية يوجه تحذيرات هامة للمواطنين
» "آل الشيخ" يرفض عرضًا مغريًا لبيع بيراميدز
» تعليق صادم لـ"الآثار" على تثبيت رأس تمثال بـ"مسامير"
» حسن نافعة يحرج عمرو موسي بشأن الدستور
» علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر
» محامي «الشوبكي» للمتحدث باسم البرلمان: الحكم واجب النفاذ
» شكاوى واسعة في أول أيام امتحان «الكتاب المفتوح»
» عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك
» البرلمان يحذف«حظر الخمور» في ترخيص المحال العامة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي