هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير تركيا اقتصاديًا إذا استهدفت أنقرة القوات الكردية التي تدعمها واشنطن في شمال سوريا، بعد تنفيذ قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا.



....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!