» السلطات المصرية ترحل الألماني «الداعشي» عيسى الصباغ

رحلت السلطات المصرية المواطن الألماني ذا الأصول المصرية عيسى محمد عبدالغني الصباغ، الذي جرى ضبطه منذ أيام حال وصوله للبلاد قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر، وبحوزته «خرائط لمحافظة شمال سيناء وبوصلة».
وذكرت السلطات أنه بفحص موقف «الصباغ» تبين اعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومة لمصر بغرض الانضمام لصفوف العناصر الارهابية في سيناء.
وأضافت أن «الأحراز المضبوطة معه كان سيستخدمها في الوصول لتلك العناصر، وبعد تقنين الإجراءات وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا، تقرر التحفظ على المذكور، وبعرضه، الأحد، على النيابة للنظر في تجديد حبسه قررت إخلاء سبيله، وبالتنسيق مع السفارة الألمانية تقرر ترحيله إلى ألمانيا».
يذكر أن الشاب من مواليد أغسطس 2000، ويحمل هو ووالده الجنسية الالمانية بعد إسقاط الجنسية المصرية عنهما عام 2007.