» السلطات المصرية ترحل الألماني «الداعشي» عيسى الصباغ

رحلت السلطات المصرية المواطن الألماني ذا الأصول المصرية عيسى محمد عبدالغني الصباغ، الذي جرى ضبطه منذ أيام حال وصوله للبلاد قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر، وبحوزته «خرائط لمحافظة شمال سيناء وبوصلة».



وذكرت السلطات أنه بفحص موقف «الصباغ» تبين اعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومة لمصر بغرض الانضمام لصفوف العناصر الارهابية في سيناء.

وذكرت السلطات أنه بفحص موقف «الصباغ» تبين اعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومة لمصر بغرض الانضمام لصفوف العناصر الارهابية في سيناء.