تصريح غريب من وزير الرياضة عن محمد صلاح

14 يناير 2019 - 06:59 ص

أكد أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة - أن اتحاد الكرة لعب دورًا كبيرًا في فوز نجمنا المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي.



وقال "صبحي" في مؤتمر صحفي: "فرص صلاح زادت في الفوز بالجائزة بعد وصول المنتخب لنهائي أمم أفريقيا ثم الوصول لكأس العالم وهذا بفضل اتحاد الكرة".



وأضاف: "مصر ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد 6 أشهر من الآن وهذا يحتم علينا تجهيز الملاعب والإقامة في وقت قياسي لأن هذا يتطلب عامين على الأقل".

