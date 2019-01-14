تصريح غريب من وزير الرياضة عن محمد صلاح

أحمد عادل شعبان
أكد أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة - أن اتحاد الكرة لعب دورًا كبيرًا في فوز نجمنا المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي.
وقال "صبحي" في مؤتمر صحفي: "فرص صلاح زادت في الفوز بالجائزة بعد وصول المنتخب لنهائي أمم أفريقيا ثم الوصول لكأس العالم وهذا بفضل اتحاد الكرة".
وأضاف: "مصر ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد 6 أشهر من الآن وهذا يحتم علينا تجهيز الملاعب والإقامة في وقت قياسي لأن هذا يتطلب عامين على الأقل".
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