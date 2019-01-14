"آل الشيخ" يفاجيء المذيع بطلب غير متوقع عند سؤاله عن صفقات الأهلي

14 يناير 2019 - 07:14 ص

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم - الإعلامي هاني حتحوت بسؤال غير متوقع عند سؤاله عن رأيه في صفقات الأهلي .



وحل "آل الشيخ" ضيفًا على برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" ، وذلك من خلال مداخلة هاتفية .



و وجه "حتحوت" سؤالا لـ"آل الشيخ" عن رأيه في صفقات الأهلي ، ليطلب "آل الشيخ" من "حتحوت" أن يذكر له أسماء صفقات الأهلي الجديدة ، قائلًا: ""لست متابعا لأخبار الأهلي في الفترة الأخيرة".



وبدأ "حتحوت" في سرد أسماء الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي ، ليرد "آل الشيخ" : "رمضان صبحي وحسين الشحات لاعبان دوليان كبيران" .. مضيفًا: "لست أنا الذي سأقول رأيي في الاثنين ، فالملعب موجود والجمهور يعرف جيدًا من هما رمضان صبحي وحسين الشحات .. هما لاعبان كبيران بكل تأكيد".



واستدرك: "الفرق الكبرى تحتاج لتغيير جلدها بالكامل من حين لآخر وأظن أن الأهلي في هذه المرحلة ، ولا شك عندي أن جمهور الأهلي ومحبيه سيجعلون الفريق يتجاوز تلك المرحلة سريعا فالأهلي فريق كبير ومرشح دائمًا للفوز بكل البطولات".



