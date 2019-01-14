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طالبة الحضن

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فنانان يعلنان التعاطف مع "طالبة الحضن": فلنحضن بعضنا ونصور الأحضان

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طالبة الحضن
طالبة الحضن

أحمد عادل شعبان

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طالبة الحضن

أثار اثنان من الفنانين جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان تضامنهما مع الطالبة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر "إسراء. م. ا"، بعد فصلها نهائيًا على خلفية ظهورها في فيديو مع أحد زملائها أثناء احتضانه لها .

وقال الفنان خالد أبو النجا في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" ، تعليقًا على الخبر: "أنا رأيي كل الطلبة تتضامن مع الحضن ، فلنحضن بعضنا البعض ونصور الأحضان .. كفاية عك".

بينما اعترض المطرب أمير عيد على عدم فصل الطالب الذي احتضن الطالبة ، قائلًا في تغريدة: "في بنت اتفصلت من الجامعة عشان حضنت زميلها ... طبعا أنا مش هعترض وكده لأن مفيش امل اصلاً .. بس عندي استفسار بسيط هما ليه فصلوها و مفصلوش زميلها هل مثلاً استخدمت معاه أسلوب التنويم المغناطيسي ولا الواد كان فاكرها واحد صاحبه؟ .. وشكراً".

وكان الدكتور محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر - قال إن مجلس التأديب الخاص بالجامعة قرر فصل الطالبة بعد التحقيق معها.

وأضاف: " ما فعلته الطالبة خروج كامل عن القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية كافة".

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