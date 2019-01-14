معلومات لا تعرفها عن زوجة خالد يوسف بعد أزمة "ياسمين الخطيب"

14 يناير 2019 - 08:25 ص

منذ الأمس ، والمخرج والبرلماني خالد يوسف يكتب الكثير من رسائل الإشادة بزوجته في محاولة لاسترضائها بعد تسريب عدد من الصور له رفقة الإعلامية ياسمين الخطيب ، مما اضطرها للاعتراف بزواجها منه.



وكتب "يوسف" عبر صفحته بـ"فيس بوك": "لم أتحدث ولم أنشر يوما ما يخص شؤوني الخاصة مطلقا ولكني مدفوعا بالوفاء لابد أن أعبر علانية عن امتناني لهذه السيدة التي أحببتها وتزوجتها ومنها رزقنا بطفلة أدعو ربي أن يبارك فيها أتحدث عن #شاليمار_شربتلي وسبب الامتنان أن هذه السيدة العظيمة ما أن تعرضت لمحنة أو تحدي أو أي أمر نتعرض له بحكم تصاريف القدر إلا ووجدتها في ظهري خير معين وأكبر مساند وكانت دائما لي الحبيبة والزوجة والصديقة والأخت بل والأم في أحيان ولم تُمكن آية مكائد من النيل من علاقتنا الزوجية ...أدامها الله لي ولأبنتنا وسأدافع عن صون هذه العلاقة وذاك البيت بكل السبل وسأجعل الجميع يضع يده في يوم قريب علي كل تفاصيل وخيوط المؤامرة علي بسبب مواقفي التي دفعت ضرائبها ويصرون أن ادفع المزيد كل يوم".



وشاليمار شربتلي هي فنانة تشكيلية سعودية ، وُلدت عام 1971 لأب سعودي وأم مصرية وحصلت على بكالوريوس في علم النفس من جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية.



بدأت مسيرتها في مجال الفنون التشكيلية وهي بعمر 3 سنوات ، وعرض برنامج "صباح الخير" بعض الرسومات لها نظرًا لموهبتها ، وتعتبر أول فنانة سعودية تكلفها الحكومة رسميا برسم مجسمات ولوحات بأشهر ميادين وشوارع جدة.



حصلت على عدة جوائز وتم اختيارها ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا بالفنون والثقافة بجدة.. كما احتفى بها متحف اللوفر الفرنسي أعرق متاحف العالم، ضمن 450 فنان من جميع انحاء العالم، وشاركت بعرض اعمالها الفنية في قاعاته 3 مرات.



أما عن كيفية معرفتها بزوجها "خالد يوسف" ، فتقول إنها قابلته عام 2001 وحدثت بينهما خلافات شديدة بسبب اختلاف الآراء السياسية بينهما ، مؤكدة أنها وصفته آنذاك بأنه "دمه ثقيل" ، وفي عام 2010 جاءت "شاليمار" إلى مصر لتمثيل السعودية في الأوبرا ليطلب منها "خالد يوسف" الزواج فتوافق على الفور ، وأقيم حفل الزفاف في مارس 2011.