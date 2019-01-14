» حمدي الوزير: أهم عنصر في مشاهد التحرش عدم خدش حياء الممثلة

أحمد عادل شعبان
أكد الفنان حمدي الوزير أنه مُدرب على تأدية مشاهد التحرش في السينما المصرية بسبب قيامه بها أمام العديد من الفنانات .
وقال "الوزير" خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "النهار": "قمت بتأدية مشاهد الاغتصاب والتحرش أمام ليلى علوي وإلهام شاهين ونبيلة عبيد ويسرا ، وبالتالي أنا مُدرب على تلك المشاهد".
وأضاف: "أهم عنصر في تأدية هذه المشاهد التعبير بالعينين فضلًا عن القيام بدورك دون جرح مشاعر الممثلة التي أمامك ، وهذا ما أجيده".
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