» بدء امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي

14 يناير 2019 - 09:18 ص

فتحت مدارس الثانوية العامة منذ قليل، أبوابها أمام طلاب الصف الأول الثانوى لأداء امتحان مادة الأحياء بنظام "الأوبن بوك الجديد"، وذلك ضمن اختبارات الثانوية التراكمية فى النظام الجديد للتعليم، والذى انطلق أمس ويستمر حتى 24 من الشهر الجارى.

ويؤدى اليوم الاثنين، طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة الأحياء حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا وحتى العاشرة والنصف ويخوض الامتحان قرابة 581 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وكانت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوى بدأت أمس الأحد وتستمر حتى 24 من يناير الجارى.