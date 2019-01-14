"مدبولى" يفتتح اليوم مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

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وكالات- حنان حمدتو

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين بدء العمل فى منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبلغ المرحلة الأولى من المشروع تصل لـ10 كيلومترات باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، بنحو 9 مليارات جنيه.

ويبدأ النهر الأخضر من الدائري الأوسط حتى الدائري الإقليمي، وقد روعي في تصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحيائها مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة.

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