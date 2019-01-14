قطاع المتاحف عن "تمثال بمسامير": "بتحصل فى العالم"

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سي بي سي

تمثال المسامير

علقت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، على تثبيت رأس تمثال أثري في متحف سوهاج القومي، باستخدام صلبات حديدية، قائلة: "هناك حاجة لوسائل مساعدة لتثبيت القطع الأثرية سواء من الخشب أو المعدن أو الرصاص، ويتحكم في اختيار الطريقة المناسبة حجم القطعة الأثرية".

وأضافت "صلاح الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن رأس التمثال الأثري في متحف سوهاج ليس لها قاعدة متزنة، لذلك تم تثبيتها من خلال "خوابير"، معقبة: "منظر تثبيت هذه القطعة بهذه الشكل لن يستمر، هنشيل الدعمات الحديدية اللي موجودة فوق الرأس، وهنضع دعامة حديدية في ظهر الرأس".

ولفتت إلى أن أي تمثال ضخم يثبت بدعامات حديدية، وهذا الأمر موجود في كل متاحف العالم، وليس في مصر، مؤكدة أن هذه طريقة تستخدمها جميع متاحف العالم والمتاحف المصرية لتثبيت القطع الأثرية الثقيلة الوزن والضخمة الحجم.

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