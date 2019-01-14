أول تعليق من زوجة خالد يوسف على زواجه من الخطيب

14 يناير 2019 - 10:11 ص

علقت الفنانة السعودية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على ما تردد ما أنباء خلال الأيام الماضية بشأن زواجه من الإعلامية ياسمين الخطيب لافتة إلى أنها شائعات وتعليقات سخيفة.

وقالت "شربتلي" في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لماذا يتصوّر بعض البشر من الدهماء أنهم حين يكتبون تعليقًا سخيفًا فنحن سنصمت ولن نرد ونقهر إطلاقًا ولا يعرفون أن برج الدلو أمثالي لا يتركون ثأرهم في الحياة ولو بكلمة حقيرة تليق بتطاولهم غير المفهوم أو المقبول.. لماذا يلجأ البعض أن يحيلك في لحظة إلى إنسان يستمتع بإذلاله كما يستحق وأكثر".

يأتي ذلك بعد أن نشر خالد يوسف تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يرد من خلالها على الأخبار التي تردّدت حول زواجه من ياسمين الخطيب، والتي أكدتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.

وقال خالد يوسف في تغريدته: "تعوّدت على حملات مُمنهجة وشائعات مُغرضة وأعلنت من قبل أنني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".

وكانت ياسمين الخطيب قد نشرت بيانًا توضيحيًا عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، أكدت من خلاله زواجها من خالد يوسف قبل فترة، وذلك بعد انتشار صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.