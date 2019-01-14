"تواضروس" يستقبل وفدًا من السفارة اليونانية بالقاهرة

14 يناير 2019 - 10:17 ص

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير بانايوتيس بارتسوس، نائب وزير الخارجية اليوناني وجورجيوس داسكالوبولس، القنصل العام لسفارة اليونان بالقاهرة.

وأضاف القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات له أنه شارك في الزيارة نائب وزير الشئون الدينية في وزارة الشئون الخارجية ماركوس بولاريس، مشيرًا إلى أن البابا رحب بضيوفه اليونانيين، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر واليونان، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في جميع أمور حياتهم.