"كلوب" يعترف بخطئه فى حق "مانى"

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كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن خطأ ارتكبه في حياته الكروية والذي يتمثل في عدم التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني خلال قيادته لفريق "بروسيا دورتموند".

وقال موقع "ليفربول إيكو" في تصريح على لسان "كلوب": إنه يعتبر أن أحد أكبر الأخطاء في مسيرته يتمثل في عدم التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، خلال فترة تدريبه لبروسيا دورتموند.

وقاد كلوب دورتموند بين 2008 و2015، وقد كشف إنه اجتمع مع ماني في مكتبه بمفردهما خلال تلك الفترة، لكنه لم يتخذ خطوة استقدامه لدورتموند، نظرًا لعدم تأكده حينها مما يمكن أن يضيفه السنغالي للفريق.

واعترف المدير الفني الألماني: "لقد ارتكبت بعض الأخطاء في حياتي، وأحد أكبر تلك الأخطاء تمثل في عدم التعاقد مع ساديو حين كنت في دورتموند".

وأضاف: "كنا سويًا في المكتب وتحدثت معه.. ولكن بعد ذلك لم أكن متأكدًا وكان هذا خطئي حقًا إنه لاعب رائع.. وقد منحتني الحياة فرصة ثانية للعمل معه، وأتمنى أن نستغلها معًا".

ولعب ماني، 26 عامًا، لصفوف رد بول سالزبورج في أعقاب أولمبياد 2012 في لندن، والتقى كلوب في 2014، لكن الأخير لم يهتم بضمه حينئذ، ليرحل إلى صفوف ساوثهمبتون الإنجليزي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان مقابل 11.8 مليون جنيه إسترليني "15 مليون دولار".

لكن كلوب عاد ليصحح غلطته في 2016 حين استعان بالسنغالي أخيرًا لتدعيم فريق جديد يبنيه، ولكن مقابل 34 مليون جنيه إسترليني "نحو 44 مليون دولار"، علمًا بأن ماني مدد مؤخرًا تعاقده مع الفريق لمدة 5 أعوام أخرى.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، خاض ماني 76 مباراة بالقميص الأحمر الشهير في الدوري الممتاز، و19 مباراة في دوري أبطال أوروبا، محرزا 31 هدفًا.

وعبر ليفربول بصعوبة، السبت، وبفضل ركلة جزاء للفرعون المصري محمد صلاح، عقبة مضيفه العنيد برايتون في الجولة الـ22، ليحافظ على صدارة ترتيب البريميرليج بـ57 نقطة "مانشستر سيتي يحل ثانيا بـ50 نقطة قبل مواجهة ولفرهامبتون الإثنين".

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