بالصور.. اختبار الأحياء للصف الأول الثانوى

14 يناير 2019 - 10:52 ص

نشرت إحدى المعلمات على حسابها الشخصى على "فيس بوك" صورا لاختبار الأحياء للصف الأول الثانوى، وعلقت قائلة: "اختبار الأحياء جميل " .

ومن جانبهم تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماع مع المنشور فقالت أسماء علاء: "الامتحان سهل جدًا وكله من الكتاب".

وأضاف محمد سالم متسائلا: "هل للطلاب استخدام الكتاب ولامثل العربى لم يستخدم ؟".

وتابع مصطفى متولى قائلا: "اهم حاجة الطلاب يركزوا عشان يجاوبوا كويس".

وكان قد بدأ الامتحان منذ التاسعة صباحًا واستمر وفقًا لجدول الامتحانات حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان في إطار تطبيق نظام امتحانات أوبن بوك لأول مرة بالمرحلة الثانوية ، وعدد طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء الجمهورية يبلغ 581 ألفًا و355 طالبًا وطالبة (581،355)، موزعين بين مدارس رسمية ولغات وخاصة وفصول خدمات.



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