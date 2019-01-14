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الرى: إزالة 709 حالات تعدٍ على النيل بـ 9 محافظات

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وكالات- حنان حمدتو

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إزالة 94 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل

قامت وزارة الموارد المائية والري متمثلة في قطاع الري على مدار الأيام الثلاثة الماضية بإزالة 709 حالات، شملت 123 بمحافظ الغربية، و64 بمحافظة البحيرة، و177 بمحافظة الدقهلية، 1 بمحافظة كفر الشيخ، 5 بمحافظة قنا، 13 بمحافظة سوهاج، 43 بمحافظة دمياط، 256 بمحافظة المنيا، 27 بمحافظة المنوفية.

أضافت الوزارة  في بيان اليوم أن تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل لضمان تنفيذ أعمال لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث الناتج عن التعديات، فضلا عن تحقيق قطاعات مائية تستوعب التصرفات اللازمة لنقل المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه بكفاءة عالية، ويذكر أن وزارة الري تنسق مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة الأمن لضمان عودة التعديات مرة أخرى.

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