انتظروا صفقة مدوية في بيراميدز

14 يناير 2019 - 12:01 م

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز عن صفقة منتظرة لفريقه المصري خلال انتقالات يناير الحالية.

وقال تركي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "هناك اجتماع لمسئولي النادي خلال الأيام المقبلة لبحث بعض الأمور المهمة لنادي بيراميدز".

وأضاف: "هناك صفقة قد تكون مدوية في السوق المصري خلال انتقالات يناير، ادرس مع وكلاء اللاعبين بعض السير الذاتية للاعبين من مستوى عالٍ لن يقلوا عن كينو".