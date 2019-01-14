حسام عاشور يغادر مران الأهلي مصابًا

14 يناير 2019 - 12:22 م

غادر حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، علي ملعب التتش، استعدادًا للقاء شبيبة الساورة، المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجزائر.

وشارك عاشور في التدريبات البدنية، وجانب من تدريبات الكرة، قبل خروجه بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، بعد تعرضه لإصابة.

ويستعد المارد الأحمر لمباراة شبيبة الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجزائر، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.