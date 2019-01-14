عامل يذبح ابنة شقيقته.. والسبب: سلوكها

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ذبح عامل ابنة شقيقة بدعوى سوء سلوكها بروض الفرج ثم سلم نفسه للشرطة، وردت معلومات لقسم شرطة روض الفرج، يفيد بالعثور على فتاة تبلغ من العمر 18 سنة وتبين من المعاينة الأولية لجثة المجنى عليها، أن بها طعنات فى رقبتها.

وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها وتبين أن الجاني خال المجنى عليها وسلم نفسه للشرطة وبحوزته "السكينة" أداة الجريمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، مبررًا أنه شعر بغضب واستياء من سلوك ابنة شقيقه، وكثرة الأحاديث بين الناس عن سلوكها، وأنها اعتادت الغياب عن البيت لفترات طويلة، فاستدرجها وذبحها بالسكين.

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