  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
محاكمة

السجن المشدد 20 عامًا لمتهم في أحداث الاتحادية

طقس واتربة

رسالة تحذيرية من مجلس الوزراء حول الطقس

طبيب الأهلي يوضح موقف باسم علي

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات المصابين

صورة الخبر

هذا شرط أمريكا لإعادة إعمار سوريا

تركي

انتظروا صفقة مدوية في بيراميدز

خالد يوسف

أول تعليق من زوجة خالد يوسف على زواجه من الخطيب

الشيشة

تفاصيل قانون منع تقديم "الشيشة" في المقاهي

كلوب وماني

"كلوب" يعترف بخطئه فى حق "مانى"

الرئيس السيسي

الرئيس يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة

الأهلي يذبح عجلا لفك النحس الذي يلازم الفريق

الأهلي يذبح "عجل" لفك نحس الإصابات

تأجيل محاكمة 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. محاكمة 304 متهمين بـ"اغتيال النائب العام المساعد"

#

غدا محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

#

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

#

غدا محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

حركة حسم

المحكمة العسكرية

اغتيال النائب العام المساعد

الجناح المسلح لجماعة الاخوان

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لـ21 يناير إداريا.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» المشدد 3 سنوات لمتهم بابتزاز سيدة بمقاطع جنسية
» سما المصري تهدد ريهام سعيد بمقطع فيديو
» رؤية الأم المتوفاة فى المنام بعد زيارتها من "الشيطان"
» تهرب من أهلها بسبب إجبارها على الزواج
» سيدة تحبس طليقها ليلة الزفاف.. تعرف على السبب
» بالصور.. اختبار الأحياء للصف الأول الثانوى
» إطلالة جديدة لـ"هيفاء وهبي" من عيد ميلاد صديقتها
» فنان يتحرش بـ"ياسمين صبري" على الهواء
» العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية
» ضيف حساسين يبكيه على الهواء
» انفجار قرب خط أنابيب غاز

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي