» سما المصري تهدد ريهام سعيد بمقطع فيديو

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سما المصري

ريهام سعيد

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العفاريت

هاجمت الفنانة سما المصري، الإعلامية ريهام سعيد بعد توجيه الثانية اتهاما بالتورط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المول".

وكتبت "سما" في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الولية بتاعت العفاريت دي بتقول إني أنا اللي ذقيت عليها فتاة المول وأنا اللي افتعلت القصة كلها".

وأضافت: "ليه هو أنا اللي قولتلك انشري صورها؟ ولا أنا اللي قولتلك اسرقي صورها من على تليفونها ..  وموضوع إني أخدت فلوس منك طبعًا أخدت منك فلوس تعويض عن إهانتك ليا لما قولتي إني أخدت 10 آلاف جنيه وماجتش البرنامج أخدت منك بدل الـ10 آلاف أضعاف أضعاف الفلوس دي".

وتابعت الراقصة الاستعراضية: "وبتقولي إنك ماقعدتيش تحت رجليا عشان تترجيني أخلصلك الموضوع عشان ماتتحبسيش، وإنك مصوراني، طيب يلا أنشر الفيديو بقى عشان الناس تتفرج عليا وأنا زلاكي".

وأكملت هجومها على ريهام سعيد قائلة: "ولما أنا متورطة ماروحتيش تشتكيني ليه، ولا خايفة تتحبسي تاني؟.. هو السؤال بس إنتي دفعتي ليا فلوس أنا وفتاة المول ليه لما أنتي معاكي الحق كده وعامله بورم؟".

وأردفت: "مش الغلابة كانوا أولى بالفلوس دي يا بتاعت الغلابة؟، ماهو أنا وراكي وراكي .. طالما إنتي بجحة كده يا بتاعت العفاريت".

واختتمت "المصري": "لو أنا نصبت عليكي، يبقي برافو عليا، عقبال المرة الجاية يا بتاعت العفاريت بالشفاء ".

وكانت ريهام سعيد قد أعادت فتح القضية مجددًا من خلال بيان نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدة أن الجميع ظلمها في هذه القضية التي عوقبت فيها بالحبس سنة و6 أشهر مع الشغل، إضافة إلى غرامة 15 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

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