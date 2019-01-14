الخارجية: نساعد طفلة فى إجراء عملية زراعة قلب بالهند

كشف محمد دويدار، والد الطفلة أروى، عن أن وزارة الخارجية ستساعد ابنته من أجل إجراء عملية زراعة قلب في الهند.

وقال "دويدار" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، إن أحد المسئولين بالوزارة اتصل به وأكد له أنه سيتواصل شخصيا مع المستشفى الذى ستجرى فيها "أروى" عملية زراعة القلب.

وأضاف "دويدار"، أنهم على الفور سافروا إلى الهند، ولكن توجد إجازة رسمية لمدة يومين، ومن ثم ستخضع "أروي" لإجراء بعض الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية.

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