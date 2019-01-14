  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
محاكمة

السجن المشدد 20 عامًا لمتهم في أحداث الاتحادية

طقس واتربة

رسالة تحذيرية من مجلس الوزراء حول الطقس

طبيب الأهلي يوضح موقف باسم علي

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات المصابين

صورة الخبر

هذا شرط أمريكا لإعادة إعمار سوريا

تركي

انتظروا صفقة مدوية في بيراميدز

خالد يوسف

أول تعليق من زوجة خالد يوسف على زواجه من الخطيب

الشيشة

تفاصيل قانون منع تقديم "الشيشة" في المقاهي

كلوب وماني

"كلوب" يعترف بخطئه فى حق "مانى"

الرئيس السيسي

الرئيس يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة

الأهلي يذبح عجلا لفك النحس الذي يلازم الفريق

الأهلي يذبح "عجل" لفك نحس الإصابات

الخارجية: نساعد طفلة فى إجراء عملية زراعة قلب بالهند

الحياة السياسية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"شكري": جميع الأطراف الفلسطينية متمسكة بدور مصر

#

بدء إغلاق كوبري أكتوبر جزئيًا لأعمال الصيانة

#

غلق جزئى للطريق الدائرى لمدة شهر من المريوطية للأوتوستراد

#

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة


كشف محمد دويدار، والد الطفلة أروى، عن أن وزارة الخارجية ستساعد ابنته من أجل إجراء عملية زراعة قلب في الهند.

وقال "دويدار" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، إن أحد المسئولين بالوزارة اتصل به وأكد له أنه سيتواصل شخصيا مع المستشفى الذى ستجرى فيها "أروى" عملية زراعة القلب.

وأضاف "دويدار"، أنهم على الفور سافروا إلى الهند، ولكن توجد إجازة رسمية لمدة يومين، ومن ثم ستخضع "أروي" لإجراء بعض الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية.


شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» المشدد 3 سنوات لمتهم بابتزاز سيدة بمقاطع جنسية
» سما المصري تهدد ريهام سعيد بمقطع فيديو
» رؤية الأم المتوفاة فى المنام بعد زيارتها من "الشيطان"
» تهرب من أهلها بسبب إجبارها على الزواج
» سيدة تحبس طليقها ليلة الزفاف.. تعرف على السبب
» بالصور.. اختبار الأحياء للصف الأول الثانوى
» إطلالة جديدة لـ"هيفاء وهبي" من عيد ميلاد صديقتها
» فنان يتحرش بـ"ياسمين صبري" على الهواء
» العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية
» ضيف حساسين يبكيه على الهواء
» انفجار قرب خط أنابيب غاز

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي