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السعيد: خطة مشتركة مع المالية لزيادة التعاون بين القطاع الخاص والعام

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السعيد
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متابعات حنان حمدتو

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة المالية والتخطيط لوضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص، وأن ذلك يأتي في إطار العمل على زيادة الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأضافت السعيد خلال جلسة نمو الصادرات وإدارة أصول الدولة بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه تم عرض تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة على مجلس الوزراء.

وتابعت أنه تم الانتهاء من النظام الأساسي لصندوق مصر وتم عرضه على مجلس الوزراء وحاليًا يتم المراجعة الأخيرة له فى مجلس الدولة  مؤكدة أنه تتم حاليًا العديد من المباحثات مع عدد من الصناديق العربية والإقليمية للاستفادة من بعض الأصول في تأسيس صناديق فرعية من أجل تعظيم قيمة أصول الدولة، معلنة أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر خلال هذا الشهر بعد اعتماده من مجلس الدولة، مشيرة إلى أن تعيين المدير التنفيذي له يتم لأول مرة من خلال لجنة مستقلة بعد الإعلان عنه من خلال صحف دولية وإقليمية ومحلية من أجل اختيار مدير تنفيذي من أعلى الخبرات الموجودة.


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