رسالة تحذيرية من مجلس الوزراء حول الطقس

14 يناير 2019 - 01:39 م

نشر مركز المعلومات وعدم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسالة تحذيرية إلى المواطنين فى التعامل مع حالة الطقس غدًا الثلاثاء، ونشر مجموعة من النصائح لحماية أنفسهم من الطقس المحمل بالأتربة.

وشملت النصائح مايلى:

- الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الأتربة.

- الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

- عدم خروج مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والحساسية والاطفال إلا للضرورة.

- تأجيل السفر غير الضروري، وفي حالة السفر يجب اتخاذ كل الاحتياطات للسيارة وترك مسافة أمان جيدة وغلق نافذة السيارة.

- تجنب ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة أو المتهالكة لتجنب سقوطها.

- الاحتراس من تساقط أي أجسام صلبة من أعلى المباني أثناء هبة الرياح الشديدة.

- متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد لتجنب المناطق الخطرة والحصول على أحدث المعلومات باستمرار.

جدير بالذكر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات باستمرار زيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال تصل لحد العاصفة على الطرق القريبة من السواحل خلال اليومين المقبلين.

وقال رئيس هيئة الأرصاد أحمد عبد العال في تصريحات تليفزيونية إن هذه الرياح مستمرة غدًا وبعد غدٍ، حيث تبلغ العاصفة الترابية ذروتها غدًا الثلاثاء.