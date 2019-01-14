دعوى قضائية لحل مجلس المحامين

شيماء السيد
تقدم سعيد أباظة المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بحل مجلس نقابة المحاميين.
واختصمت الدعوى رقم 21286 لسنة 74 قضائية، سامح عاشور نقيب المحاميين.
وقالت الدعوى، إن مجلس النقابة تلاعب بجداول قيد المحامين بالمخالفة للقانون، كما افتعل المجلس جداول للقيد وهمية، وأن قرار حجب 200 محامي عن القيد قرار مخالف لجميع اللوائح، فيما أثر القرار نفسه على حرمان النقابة من مبلغ 50 مليون جنيه رسوم القيد والاشتراكات .
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