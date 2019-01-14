الجبلاية: مفاجأة سارة لجماهير الكرة في أمم أفريقيا

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الكابتن مجدي عبدالغني
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متابعات- محمد الخرو

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اتحاد الكرة يرسل للكاف "التعهد الحكومي" لاستضافة أمم أفريقيا

كشف الكابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة "الجبلاية" عن قرار سار لجماهير الكرة المصرية والمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لهذا العام.

وقال "عبد الغني" أن المباريات ستقام بحضور جماهيري كبير دون تحديد أعداد معينة للقاءات، على أن تكون التذاكر مفتوحة ليس لها عدد محدد.

وأضاف عضو "الجبلاية" إن وزير الرياضة أكد حضور الجماهير بأعداد مفتوحة تصل إلى السعة الكاملة للملاعب التى تستضيف البطولة، مؤكدًا أنه سيكون هناك تأمين مكثف للمنتخبات المشاركة فى البطولة، وفقًا لـ"اليوم السابع".

تابع أن التعهد الحكومى الذى تم إرساله للكاف يعنى قدرة الدولة المصرية على تنظيم وتأمين البطولة بحضور جماهيرى كبير.


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