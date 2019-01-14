أجود أعمال الحرف اليدوية المصرية بـ"ديارنا" الإثنين المقبل

14 يناير 2019 - 02:11 م

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تعتبر معرض ديارنا 2019 من أكبر المعارض التى أقيمت على الإطلاق وتتوقع أن يحقق مبيعات قياسية ويدعم كل المصنعين والحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة المشاركة وخصوصا أن الوزارة نجحت من خلال معارض ديارنا تحقيق مبيعات اقتربت من 37 مليون جنية خلال السنوات الأربعة الماضية والتى شهدت عقد 22 معرضًا محليًا ومعرضين خارجيين.

وأضافت والى خلال مؤتمر صحفي لها اليوم أن المعرض سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من 21 يناير إلى 5 فبراير والذي يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض ليأتي عدد العارضين 500 عارض وعارضة علي مساحة عرض 5 آلاف متر مربع ، كما أنه سيدعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال إستراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية.

وأعلنت الوزيرة عن الاحتفاء بمحافظة أسوان كضيف شرف معرض ديارنا ومنح منتجات المحافظة مساحة متميزة فى المعرض باعتبارها عاصمة أفريقيا فى 2019 حسب إعلان السيد الرئيس فى المنتدى الشباب.

وأكدت والى دعم المرأة العاملة في مجال الحرف اليدوية الى جانب تمكين الحرفيين والفنانين من الأشخاص ذوى الإعاقة بمنحهم فرص لعرض منتجاتهم فى معارض ديارنا طوال العام.

وكشفت والى عن إقامة فعاليات على هامش معرض ديارنا يتضمن مجموعة من الأنشطة التى تقام لأول مرة منها عروض فولكلورية كما سيتضمن المعرض عروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها ومنطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم.