بالإنفوجراف.. الوزراء ‏يسلط الضوء على حصاد‎ ‎الإسكان في 2018‏

14 يناير 2019 - 02:23 م

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم تنفيذ 512 مشروع في قطاع الإسكان والمرافق بتكلفة بلغت ‏49.3 مليار جنيه‏, كما تم إتاحة ‏465 ألف وحدة قطع أراضي ومشروعات شراكة خلال عام 2018.

وأشار المركز من خلال إنفوجراف نشره، إلى أنه أيضًا تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية‏ بتكلفة تنفيذ بلغت ‏20.6 مليار جنيه, مقسمة إلى ‏93 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بتكلفة تنفيذ بلغت ‏11.9 مليار جنيه, و‏23 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بتكلفة تنفيذ بلغت ‏5.5 مليار جنيه, و‏28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير العشوائيات بتكلفة تنفيذ بلغت ‏3.2 مليار جنيه. ‏ ‏ ‏ ‏

وفي نفس السياق, أوضح المركز الإعلامي, أنه تم تنفيذ 40 مشروعًا لمياه الشرب بإجمالي طاقات 1.5 مليون م3/يوم لخدمة 7.5 مليون مواطن بتكلفة بلغت ‏5.2 مليار جنيه, كما تم تنفيذ 174 مشروعًا للصرف الصحي بإجمالي طاقات 1.3مليون م3/يوم لخدمة 10 مليون مواطن بتكلفة بلغت ‏4.9 مليار جنيه. ‏ ‏

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كل الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.