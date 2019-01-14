بالإنفوجراف.. الوزراء ‏يسلط الضوء على حصاد‎ ‎الإسكان في 2018‏

حنان حمدتو
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم تنفيذ 512 مشروع في قطاع الإسكان والمرافق بتكلفة بلغت 49.3 مليار جنيه, كما تم إتاحة 465 ألف وحدة قطع أراضي ومشروعات شراكة خلال عام 2018.
وأشار المركز من خلال إنفوجراف نشره، إلى أنه أيضًا تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية بتكلفة تنفيذ بلغت 20.6 مليار جنيه, مقسمة إلى 93 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بتكلفة تنفيذ بلغت 11.9 مليار جنيه, و23 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بتكلفة تنفيذ بلغت 5.5 مليار جنيه, و28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير العشوائيات بتكلفة تنفيذ بلغت 3.2 مليار جنيه.
وفي نفس السياق, أوضح المركز الإعلامي, أنه تم تنفيذ 40 مشروعًا لمياه الشرب بإجمالي طاقات 1.5 مليون م3/يوم لخدمة 7.5 مليون مواطن بتكلفة بلغت 5.2 مليار جنيه, كما تم تنفيذ 174 مشروعًا للصرف الصحي بإجمالي طاقات 1.3مليون م3/يوم لخدمة 10 مليون مواطن بتكلفة بلغت 4.9 مليار جنيه.
وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كل الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
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