شيخ الأزهر يتدخل لإنقاذ طالبة المنصورة المفصولة

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متابعات- حنان حمدتو

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عقوبة

الأزهر

المنصورة

الدكتور أحمد الطيب

طالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، من مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر إعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها من قبل مجلس تأديب الطلاب بالجامعة بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، لإقدامها على تصرف غير مقبول، خلال تواجدها خارج مقر الجامعة، بما يمس تقاليدنا الدينية والشرقية.

ودعا الطيب مجلس التأديب الأعلى بالجامعة إلى أن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.

وكانت قد قررت جامعة الأزهر فصل طالبة في كلية اللغة العربية في فرعها بالمنصورة، بشكل نهائي بسبب فيديو لها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقال رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي في تصريح صحفي إن مجلس التأديب الخاص بالطالبة قرر فصلها بعد انتهاء التحقيق معها، مشيرًا إلى أن ما فعلته يعد "خروجًا كاملاً عن كل القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو لطالب يحتضن طالبة في الحرم الجامعي للأزهر في المنصورة.

وبدأ المقطع بالطالبة وهي تغمض عينيها ويوجهها زملاؤها نحو الطالب الذي ينتظرها وهو جالس على إحدى ركبتيه وفي يده باقة ورد. وما أن تقترب منه حتى يحتضنها ويحملها ثم يدور بها في المكان وسط تصفيق الطلاب.

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