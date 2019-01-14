  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

الدكتورة هالة زايد

بعد "فيروس سي".. الحكومة تتكفل بحملة صحية جديدة

الدكتور علي عبدالعال

«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

أبوتريكة

ماذا قال «أديب» عن دور «أبوتريكة» في تنظيم مصر أمم أفريقيا

نجاد البرعي

نجاد البرعي: أعتذر لكل من ضللته بسبب هذا الأمر

البرلمان

البرلمان يرد على اتهامه بـ«إباحة الخمور»

البشير

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

«بومبيو»: السعودية ستحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الاقصي

قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

غدًا.. الحكم على الخلايا العنقودية "ولع وجيفارا"

قضايا وحوادث

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

مد أجل الحكم على الخلايا العنقودية لـ15 يناير

#

ماذا قال «منتصر الزيات» قبل نظر الطعن على حبسه غدًا؟

#

خلال ساعات.. الحكم على أمل فتحي بتهمة التحريض على قلب النظام

#

السبت.. الحكم على أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

رشوة

ضابط

أمن الدولة

تصدر غدا الثلاثاء المحكمة العسكرية، الحكم على 159 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية "ولع- جيفارا ".

ومن بين المتهمين على عبد اللاه أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، ويواجه أعضاء الحركة، اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة2014 جنايات ثانى الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2 لسنة 2016شمال العسكرية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات "مجاهدون - ولع - جيفارا- مجهولون" وشاركت فى حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون"، وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى فى منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضى، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا
» إحالة مدير "الصيادلة" وفرد أمن للمحاكمة لاعتدائهما على الصحفيين
» مصر تقفز 8 مراكز اقتصادية في تقرير 2019
» "جارة الوادي" راوية أندلسية تزين معرض الكتاب
» ماي تحذر من "خرق" الثقة بالديمقراطية حول بريكست
» "السترات الصفراء" تحاصر مبنى حكوميًا ببلجيكا
» وزير الطاقة السعودي: سوق النفط على "الطريق السليم"
» البنك الأهلي يتيح بطاقة "ميزة" للجمهور الشهر الحالي
» تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الهرم لتعذيب محتجز
» حظر دخول النقل "الثقيل" زايد وأكتوبر 6 ساعات يوميا
» بلاغ يتهم ياسر برهامي بنشر أفكار متطرفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:49 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي