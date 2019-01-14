تأجيل محاكمة الضابط المتهم بتلقي رشوة

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رشوة

ضابط

أمن الدولة

أجلت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتهمة الحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها بأمر من النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية لجلسة 10 فبراير المقبل للمرافعة .

ويواجه الضابط "عماد .ع" 53 عامًا فى القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة2017 ، المقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، تهمة تقاضى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال ينتهى بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

وتضم قائمة المتهمين، كلا من "موفق ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد .س" – 39 سنة – مدير مالى وشريك بذات الشركة.


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