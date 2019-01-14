3100 فدان لإنشاء رشيد الجديدة ونقل ولايتها لـ"المجتمعات"

14 يناير 2019 - 05:55 م



بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، وتم الاتفاق على "إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان، ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال اجتماع بمجلس الوزراء أمس، تقرر "تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد من رشيد الجديدة، مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذلك تطوير مدينة رشيد القديمة على نفقتها خصما من حصة المحافظة في رشيد الجديدة" على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على غرار ما حدث في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم الانتهاء من عدد 11 مشروعا بمدينة رشيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ 148 مليون جنيه.

