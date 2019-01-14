» "السترات الصفراء" تحاصر مبنى حكوميًا ببلجيكا

14 يناير 2019 - 05:57 م

وضع محتجون من حركة "السترات الصفراء" في بلجيكا، الإثنين، حاجزًا أمام مبنى للخدمات العامة (حكومي)، في إقليم والونيا جنوبي البلاد، ومنعوا دخول الموظفين إلى المبنى.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن بعض الموظفين تمكنوا من دخول مبنى "الخدمات العامة" بمدينة نامور بالإقليم، بعد مفاوضات مع أصحاب "السترات الصفراء"، وأضافت أن المحتجين منعوا باقي الموظفين من الدخول إلى المبنى.

ولم ترد أنباء على الفور عن إزالة الحاجز من أمام المبنى الحكومي.

ومنذ 8 أسابيع، يتظاهر المحتجون في مدن بلجيكية ضد ارتفاع سعر المحروقات، مستلهمين احتجاجاتهم من المظاهرات المستمرة في الجارة فرنسا منذ 17 نوفمبر 2018.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت موجة من الاحتجاجات تضرب عدة دول أوروبية للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، انطلقت من فرنسا وطالت كلًا من هولندا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا وصربيا والمجر.