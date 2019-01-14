حظر تقديم الشيشة في المقاهي.. الأعلى تداولا بمواقع التواصل

14 يناير 2019 - 06:00 م



تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع موافقة البرلمان على حظر تقديم الشيشة بالمقاهى إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد مبلغ 10 آلاف جنيه.

ثار جدل بين الرواد عن سبب القرار، وقال البعض إن السبب هو المحافظة على صحة رواد المقاهي، بينما تناول البعض الأمر بشكل ساخر.

على صعيد آخر، اهتم رواد موقع تويتر بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واقر خلالها بقصف إسرائيل لمطار دمشق، معلنا أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية.

وصف البعض تصريحات نتنياهو بكونها خطيرة، وعبر الرواد عن استيائهم من تلويح نتنياهو بتوسيع رقعة الغارات على سوريا. في سياق مختلف، احتفى الرواد بأداء نجم الكرة محمد صلاح، في المباراة التي جمعت بين فريقه ليفربول وفريق برايتون في اطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

تسبب صلاح في فوز فريقه من ركلة جزاء صنعها بنفسه، وعبر الرواد عن سعادتهم بفوز صلاح بلقب "رجل المباراة".

