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ماي تحذر من "خرق" الثقة بالديمقراطية حول بريكست

عرب وعالم

تريزا ماي
ماي

عصام الشربيني

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حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي،  النواب البريطانيين من أن رفضهم اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي سيشكل "خرقًا كارثيًّا للثقة" بالديموقراطية.
وفرص رفض الاتفاق الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين معارضة مرتفعةً خلال جلسة التصويت في مجلس العموم في 15 يناير، خصوصًا أن الموالين لأوروبا والمؤيدين لبريكست على السواء لا يؤيدونه.
وبعد عدة أسابيع جهدت فيها دفاعًا عن النص، حذرت تيريزا ماي النواب من تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء يونيو 2016.
وقالت: "رسالتي للبرلمان في عطلة نهاية هذا الأسبوع بسيطة: لقد حان الوقت للتوقف عن اللعب والقيام بما هو مناسب لبلدنا".

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