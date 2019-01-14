إنقاذ كلب عالق وسط نهر متجمد

14 يناير 2019 - 06:12 م

أنقذت فرق الإطفاء التركية، كلبا كان عالقا وسط نهر قزل إيرماق الذي تجمد بسبب إنخفاض شديد في درجات الحرارة،بعد أن تحطم بعض أجراء الجليد بولاية سيواس وسط تركيا.

وذكر بيان صادر عن بلدية سيواس، اليوم الإثنين، أن كلبا كان يتجول على سطح النهر المتجمد وعلق بالنهر بعد تحطم الجليد تحت قدميه.

وأضاف البيان أن المواطنين شاهدوا الكلب الذي كان نصف جسده مغمورا في الماء، وعلى وشك التجمد، حيث أبلغ المواطنين فرق الإطفاء.

وعلى إثرها وصلت فرق الإطفاء إلى الموقع، واتخذت تدابير السلامة في المنطقة، وبعدها نزل أحد أفراد الإطفاء إلى النهر من خلال كسر الجليد لغاية وصوله إلى الكلب العالق وسط النهر، ثم جلبه إلى ضفة النهر.

وأشار البيان إلى أن الكلب بصحة جيدة ، وأن الفرق سلمته إلى مأوى الحيوانات التابع لبلدية سيواس.