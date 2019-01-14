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حملة قومية ضد شلل الأطفال تنطلق 24 فبراير وتستمر 4 أيام

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ 24 فبراير المقبل وتستمر لمدة 4 أيام.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن التطعيم يستهدف جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، وذلك لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن أخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر تعود لـ14 عاماً مضت، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ حملات التطعيم ضد المرض سنوياً للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي ، أن "التطعيم" ضروري لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة، وأن الفرق الطبية ستعمل على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وأضاف " عيد" أن التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن؛ فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع جود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الخامسة مساءً.

وأشار "عيد"، إلى أن الوزارة ستعمل على نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، وفي الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة، لتقدم خدمات التطعيم بالمجان.

ولفت "عيد"، الى أن التطعيم يتم باستخدام 19 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال الفموي لجميع الأطفال، حيث يشارك في الحملة قرابة 90 ألف شخص تم إعدادهم، وتدريبهم على العمل، موضحاً أن عدد المشرفين على الحملة هو 15 ألف مشرف.

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