مجلس الوزراء يتفاعل مع شكوى تراكم القمامة بمنطقة سور مجرى العيون

14 يناير 2019 - 07:28 م

تفاعلاً مع ما ورد لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، من مواطنى منطقة سور مجرى العيون حول تراكم كميات من المخلفات والقمامة بجوار السور، أشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تم التواصل مع مسئولى محافظة القاهرة لسرعة التعامل مع هذه الشكوى، والعمل على إزالة اسبابها.



وأوضح مسئولو المحافظة أنه فيما يتعلق بالشكوى فإنه جار العمل على رفع المخلفات والقمامة من أمام وخلف سور مجرى العيون، الذى يبدأ من ميدان فم الخليج بكورنيش النيل ويمتد حتى تقاطع شاع مجرى العيون مع شارع صلاح سالم، حتى مقابر السيدة عائشة بطول حوالى 3 كم، هذا بالإضافة إلى اعمال تطهيره، مشيرين إلى أنه تم رفع 7 طن مخلفات ورتش حتى الان، وجار استكمال اعمال النظافة والتطهير للسور، هذا إلى جانب ما يتعلق برفع كفاءة الانارة وتقليم الاشجار بالمنطقة.



وأشار مسئولو المحافظة إلى الجهود المبذولة فى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على المظهر التاريخى والحضارى لسور مجرى العيون، والعمل على الارتقاء بالبيئة العمرانية المحيطة به، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لنقل مدابغ الجلود الموجودة بالمنطقة إلى مدينة الجلود بالروبيكى.

