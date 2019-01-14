حبس المتهم بذبح ابنة شقيقته بسبب سوء سلوكها

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أمرت نيابة روض الفرج،  بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابنة شقيقته ، بسبب سوء سلوكها .

تلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا بالعثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما ، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث ،  وتبين من المعاينة الأولية لجثة المجنى عليها، أن بها طعنات فى رقبتها ، وأثناء المعاينة، تم إخطار رجال المباحث بأن المتهم خال المجنى عليها وسلم نفسه فى قسم الشرطة ومعه أداة الجريمة ، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، بسبب سلوك ابنة شقيقته السيء،وأنها اعتادت الغياب عن البيت لفترات طويلة


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