حبس المتهم بذبح ابنة شقيقته بسبب سوء سلوكها

14 يناير 2019 - 07:45 م

أمرت نيابة روض الفرج، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابنة شقيقته ، بسبب سوء سلوكها .

تلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا بالعثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما ، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث ، وتبين من المعاينة الأولية لجثة المجنى عليها، أن بها طعنات فى رقبتها ، وأثناء المعاينة، تم إخطار رجال المباحث بأن المتهم خال المجنى عليها وسلم نفسه فى قسم الشرطة ومعه أداة الجريمة ، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، بسبب سلوك ابنة شقيقته السيء،وأنها اعتادت الغياب عن البيت لفترات طويلة